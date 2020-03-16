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Başkan Aslan’dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı

İHA

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına yönelik uyarılarda bulunarak, "Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen leş kargalarına fırsat vermemeliyiz" dedi.

Başkan Aslan’dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına yönelik uyarılarda bulunarak, “Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen leş kargalarına fırsat vermemeliyiz” dedi.
Açıklamalarda bulunan Memet Aslan, dünyanın son dönemlerde çok ciddi bir sınav verdiğini ve özellikle küresel krizlerde çare üretme konusunda çaresiz kaldığını söyledi. Aslan, “İnsani değerlerin sınandığı, açlığın sefaletin had safhalara ulaştığı, zulmün, tecridin başını alıp gittiği, adaletsizliğin ayyuka çıktığı tam bu dönemde bir virüsün türemesi ve bütün insanlığı tehdit eder boyutlara ulaşması ile modern dünya yeni bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Modernite, yüksek teknoloji, bilim dünyası, gelişmiş tıp bu virüse çare üretmekte yetersiz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın en gelişmiş devletleri bu hastalığa karşı ancak tavsiyelerden öteye gidememektedirler. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda başarılı bir performans sergilemektedir. Tüm bileşenleri ve halkı ile mükemmel bir uyumla virüse karşı etkin bir mücadele yürütülmektedir. Ülkenin gücü ve halkın büyüklüğü bu tür kriz ortamlarında ortaya çıkar. Şimdiye kadarki süreçte kanaatimizce devletin yetkili kurumları üstüne düşeni yapmışlar ve yapmaya çalışmaktadırlar. Bizlerde halk ve iş dünyası olarak kendimizin ve halkımızın sağlığını düşünerek ona göre hareket etmeliyiz. Panikten uzak halkı kaos ortamlarına sürüklemeden, sağduyulu bir şekilde gereken önlemleri almalıyız. Yapılan çalışmalara ve alınan önlemlere hem riayet etmeliyiz hem de uygulama safhasında katkı sunmalıyız. Özellikle iş dünyası olarak bu tür kriz ortamlarında insanlarımızın ihtiyaç duydukları temel gıda, temizlik ve hijyen malzemesi olsun kısacası halkımız ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmetler konusunda gerekli hassasiyeti göstererek tedarik konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmamalıyız. Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen leş kargalarına fırsat vermemeliyiz. Puslu havayı bekleyen kurtlar çok olur. Bizler iş dünyası, halkımız ve devletimizle el ele vererek tuzakçılara, menfaatçi çetelere fırsat vermeden süreci sıhhatli bir şekilde yürütmeliyiz. Oto kontrol mekanizmasını kendi içimizde oluşturmalıyız. Haydi ya Allah, ‘büyük ülke güçlü halk’ sloganıyla bu küresel krizi fırsata çevirebiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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