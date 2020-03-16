Van’da Sis Kurubaş Geçidi’nde etkili oluyor

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Van’da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlarının sis farlarını yakmalarına rağmen güçlük çeken sürücüler, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hızlarını düşürdüler.

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