Özalp Belediyesinden dezenfekte çalışması

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– Van’ın Özalp Belediye tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Özalp Belediye, ilçe genelinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Son günlerde dünya genelinde etkili olan korona virüsü salgınına karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, camiiler, park ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Dezenfekte çalışmalarının yoğun bir şekil devam edeceği bildirildi.

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