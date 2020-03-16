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Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedevioğlu göreve başladı

İHA

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedevioğlu göreve başladı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu göreve başladı.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde araştırmacı olarak atanmasının ardından yerine getirilen Mehmet Bakır Bedevioğlu bugün göreve başladı. Muhlis Ceylani’ye teşekkür eden Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, makamdan güç alan değil makama güç katan bir idareci olarak görev yapacağını belirterek, "Devletimiz beni Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine tayin etmişse bu görevi sevinçle ve gururla yapacağım. Müdürümüz Muhlis Ceylani Bey'in yaptığı güzel hizmetleri bir adım ileriye götürmek için çalışacağım" dedi.
Bedevioğlu’na çiçek takdiminde bulunan Muhlis Ceylani de, "Mehmet Bakır Bedevioğlu’nu daha önceden de tanıyorum. Başarılı bir eğitimcidir. İlçemize çok faydalı hizmetler yapacağından eminim. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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