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Van TSO’dan ‘korona virüs’ açıklaması

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu, dünya genelinde yaşanan ve ekonomide yavaşlamaya yol açan korona virüs nedeniyle ekonomik daralma meydana geldiğini duyurdu.

Van TSO’dan ‘korona virüs’ açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu, dünya genelinde yaşanan ve ekonomide yavaşlamaya yol açan korona virüs nedeniyle ekonomik daralma meydana geldiğini duyurdu.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, korona virüsün dünya çapında yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ülkenin içine kapanmaya başladığı belirtilerek, “Bazı ülkeler olağanüstü hal ilan etmiş, seyahat engelleri uygulanmaya, konferans, panel, toplantı ve tatil rezervasyonları iptal edilmeye başlanmış, finans piyasaları sert düşüşler yaşamış, ülkeler arası ticaret azalmış hatta bazı ülkelerle yapılan ticaret durma noktasına gelmiştir. Virüs Çin, İran ve İtalya’da ciddi sayıda ölümlere yol açmış, Türkiye’de az sayıda vaka tespit edilmiş olmakla birlikte, devlet tarafından önemli ve yerinde tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bölgemizi yakından ilgilendiren İran ve Irak sınırının kapatılması ile Türkiye için yaklaşık 17 milyar dolarlık ticaret tehlikeye girmiştir. Gümrük kapılarındaki geçişlerin durdurulmasının ardından birçok firma hâlihazırda komşu ülkelerle olan ticari ilişkilerinde verilen satış veya alım taahhütlerini ve temrinlerini yerine getiremeyecek duruma gelmiştir. Bununla beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 81 ilde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Yurt genelinde birçok sektörde satışların ve tahsilatların yavaşlaması nedeniyle zincirleme bir nakit darlığının doğması da olasılık haline gelmiştir. Bu çerçevede şirketlerin birbirlerine olan borçlarını ödeyememeleri söz konusu olabileceği gibi devlete ödenmesi gereken vergilerin de ödenmemesi söz konusu olabilecektir. Sürecin devamı halinde işten çıkarmalarla karşı karşıya kalınacağı gibi, işletmeler kirasını, vergi ve SGK ödemelerini ödeyemeyecek duruma gelebilecektir. Dolayısıyla salgın hastalık yaşamın tüm katmanlarını etkileyecektir. Özellikle Van gibi ekonomisi daha çok hizmet sektörüne dayanan kentlerde ekonomik sıkıntılar daha çok baş gösterecektir. Yaşanan krizin ekonomik bir çöküntü oluşturmaması için vergi ödemelerinden, borç ertelemelerine ve yeni kaynak imkânına kadar geniş kapsamlı bir destek paketinin devreye sokulması gerekmektedir. Salgın hastalığın mücbir sebep olarak sayılması ve hastalıktan etkilenen bölge, sektör veya mükellefler için mücbir sebep hali ilan edilmeli, vergi, SGK primleri ve krediler için faizsiz erteleme imkanı sağlanmalıdır. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde üyelerimizin faaliyetlerini kolaylaştıracak en iyi hizmeti sunmak amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen sorumluluk doğrultusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak nisan ayının sonuna kadar oda üyelerimizin talepleri doğrultusunda oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesini ücretsiz olarak, yine talepleri doğrultusunda tüm tescil işlemlerini üyelerimizin belirtecekleri adreste yapacağımızı, odaya gelmelerine gerek olmayacağını bildirmek isteriz. Hep birlikte her zamankinden daha da çok çalışarak, omuz omuza vererek, devletimizin etkin önlemleri ve desteğiyle bugünleri de aşacağımıza gönülden inanıyor; salgının ülkemizde tek bir can kaybına dahi mahal vermeden etkisini yitirmesini temenni ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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