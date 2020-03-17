Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı(2)

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ŞEHİT ANNELERİ, AĞLAYAN ASKERLERİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 45 Şubat'ta düşen çığ felaketinde şehit olan 11 askerden 8'inin aileleri, çığ bölgesinin ardından, şehit olan çocuklarının görev yaptığı birlikleri ziyaret etti. Çatak ilçesine bağlı Kayabozağı Jandarma Karakolu'na gelen 4 aile, kendilerini karşılayan askerlere sarılıp, gözyaşı döktü. Aileler, "Annem ağlamayın size kurban olurum" diyerek duygulanan askerlerin gözyaşlarını sildi.

Aileler, şehit çocuklarının kaldığı yatakhaneyi ziyaret etti. Türk bayrağına sarılı şehitlerin yatak ve yorganlarına sarılan anneleri, kadın komutanlar teselli etti.

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-03-17 13:36:56



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