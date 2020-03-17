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Arvas, “Talep ve önerileri Ankara’ya taşıyoruz”

İHA

Arvas, “Talep ve önerileri Ankara’ya taşıyoruz”

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bakan yardımcılarını ziyaret etti.
Ziyaretleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile bir araya gelen heyet, Van’a dair yatırım talepleri ile proje tekliflerini sunarak destek talep etti. İlk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’yu ziyaret eden Milletvekili Arvas, kendilerini Başkale’de meydana gelen depremde yalnız bırakmayan ve bir hafta boyunca bölgede kalarak tarım ve hayvancılık ile ilgili çalışmaları koordine ettiği için teşekkür etti. Altındere harası, jeotermal seracılık, yarış atı yetiştiriciliği, milli park ve kent ormanı projelerinin görüşüldüğü toplantıda değerlendirmeler yapıldı. Bakan yardımcısı, mili park alanı ve kent ormanı konusunda ilgili birimlere talimat vererek gerekli incelme ve çalışmaların yapılması söyledi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati ile görüşen Milletvekili Arvas, Erciş gibi Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin de borç yükü nedeniyle hizmet edemediğini belirterek, Van’da bulunan belediyelerin tamamına nakdi yardım istedi. Arvas, “Meteorolojik verilere göre bu sene yaşadığımız kış mevsiminin son 26 yılın en çok kar yağdığı yıl olmuştur. Şehir merkezine düşen 91 santimetre kar miktarı kırsalda yaklaşık iki metreyi bulmuştur. Doğal bir afete dönüşen karla mücadele ve akabinde Bahçesaray’da yaşanan çığ, Başkale’de meydana gelen deprem Van Büyükşehir ve diğer belediyelerimizi ciddi bir maliyet ile karşı karşıya bırakmıştır. Van özelinde belediyelere destek olunması sorumluluklarını kolaylaştıracaktır” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile yapılan çalışma ziyaretinde, Van’ının sanayi alt yapısının güçlendirilmesi ile ilgili talepler iletildi. Van ve Erciş organize sanayi bölgeleri ile mevcut teşvik uygulamaları ve sanayicilerin beklentileri konuşuldu. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Tuşba (Mobilyacı ve Marangozlar) Sanayi Sitesi ve Mermerciler Sanayi Sitesi ile ilgili konular istişare edildi. Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı çalışmaları, etkileri ve projeler değerlendirildi. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) uygulanmaya başlanacaktır. SOGEP, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirmek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyerek bu uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan bir programdır.
Van Milletvekili Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı da ziyaret etti. Erciş yarı olimpik havuz ve semt sahaları konusunda talepler iletildi. Milletvekili Arvas, Van’ın yaklaşık 1 milyon 200 nüfusu ile Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ili olduğunu hatırlatarak, genç nüfus potansiyeli ile de Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu söyledi. Arvas, “Ancak genç nüfusun yoğunlukta olduğu ilimizde demografik yapının gerektirdiği sportif alanlar yetersiz ve eksiktir. Özellikle futbol, yüzme, atletizm gibi yaygın spor dallarına eğilim yüksek. Bu alanlarda yatırım talebinde bulunuyoruz. Daha öncede Bakanımızla görüşülmüş ve talepler iletilmişti” ifadelerini kullandı.
Van’ın bir bütün olarak değerlendirildiği ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden Arvas, yakın zamanda bakanlık tarafından taleplerin neticeleneceğini müjdeledi.
Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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