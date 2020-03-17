Şehit aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolda

VanBahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret etti.

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42’ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11’i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van’a getirildi. Van’da misafir edilen şehit aileleri, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte ilk olarak çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, daha sonra Kayaboğazı Karakoluna geçtiler. Burada evlatlarının silah arkadaşlarıyla bir araya gelen şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere sarılarak gözyaşı döken şehit aileleri, Yasini Şerif’in okunmasının ardından dua ettiler. Ardından Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen tarafından şehit ailelerine Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Karakoldan ayrılan şehit ailelerinden bazıları, Çatak Adliyesinde bulunan evlatlarına ait emanetleri de teslim aldıktan sonra şehir merkezine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.