Özalp Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge doğrultusunda ilçede bulunan kahvehaneler geçici süreliğini kapatıldı. Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de genelge kapsamında denetimler yaparken, fahiş fiyat konusunda da marketleri kontrol etti.

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