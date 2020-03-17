Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (3)

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ŞİLT, BAYRAK VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Van'ın Çatak ilçesindeki Kayabozağı Jandarma Karakolu'na gelen 4 aileye; şilt, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in elinden hediyelerini alan aileler, şehit çocuklarının silah arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Şehitler için ayrıca Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda dualar okundu. Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2020-03-17 16:13:53



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