Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

VanHakkari karayolu etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. VanHakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri yolu kapatarak geçişleri durdurdu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yağış ise etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.