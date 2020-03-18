Van- Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düştü. Jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yolu trafiğe kapatırken, karayolları ekipleri yolu kardan temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Van kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmur, kentin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Karla karışık yağmur, Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düşmesine neden oldu.

Düşen çığlar yaralanma ve can kaybına neden olmazken, yolda önlem alan jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 65'inci kilometreden itibaren yolu trafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Karayolları karla mücadele ekipler de yoldaki karları temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Van-Hakkari Karayolu'nun 65'inci kilometresinde durdurulan yüzlerce aracın, yolun açılmasını bekleyişi ise sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-03-18 15:45:57



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