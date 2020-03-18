Van- Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2)

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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ULAŞIMA AÇILDI

VanHakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi. Karların temizlenmesiyle yolda kalan sürücülerin TIR'ları, iş makineleriyle çekildi. Jandarma ekipleri tarafından kapatılan yol da yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-03-18 17:12:52



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