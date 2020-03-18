Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan VanHakkari karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. VanHakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle öğle saatlerinde ulaşıma kapanmıştı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri de yolu kapatarak geçişleri durdurmuştu. Yağışların etkisini kaybetmesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar sonucu kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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