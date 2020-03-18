‘Erciş Millet Bahçesi’ projesi onaylandı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ‘Erciş Millet Bahçesi’ projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı müjdesini verdi.

Geçen hafta Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçeye müjdeli haberle döndü. İlçenin gelişmesi için elinden gelen gayret ve çabayı gösterdiğini dile getiren Mehmetbeyoğlu, “İlçemizde yapılması planlanan ‘Millet Bahçesi’ projesi kapsamında, eski Atatürk Parkı olarak bilinen alanın belediye başkanlığımıza tahsis işlemi tamamlanmıştır. Bu sevindirici haberi Ercişli hemşehrilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. ‘Millet Bahçesi’ projesi kadim şehrimiz Erciş’imize hayırlı uğurlu olsun. ‘Millet Bahçesi’ projesinin şehrimize kazandırılmasında büyük emekleri geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a Ercişli hemşehrilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kasap esnafının temsilcileriyle de bir araya gelerek; TOKİ iş yerleri konusunda bakandan indirim talebinde bulunduğunu söyledi. Mehmetbeyoğlu, TOKİ iş yerlerinden öncelik ‘Millet Bahçesi’ sınırları içerisinde kalan esnaflara verilecek olan iş yerlerinin yüzde 25 oranında indirim yapılacağı müjdesini paylaştı.

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