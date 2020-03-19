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Van’da 6 bin 900 adet kaçak maske ele geçirildi

İHA

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 900 adet kaçak tıbbi maske ele geçirildi.

Van’da 6 bin 900 adet kaçak maske ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 900 adet kaçak tıbbi maske ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. 65 plaka sayılı minibüste yapılan detaylı aramada, kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış vaziyette 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi. Elde edilen tıbbi maske ile ilgili olarak araç sürücüsü H.Ö. isimli şüpheli “5607 SKM” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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