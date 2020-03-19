Van’da korona virüs denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye istinaden faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulan işletmelere yönelik ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile ortak yürütülen çalışmalarda, genelgeye uymayarak vatandaşların bir araya gelerek salgının yayılmasına sebebiyet veren işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken, işletmelerine de faaliyetten men edilme işlemi uygulanarak mühürlendi. Bu kapsamda vatandaşın sağlığını hiçe sayarak faaliyet gösteren ve haksız yere fiyat yükseltmelerine giden işletmelere yönelik zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerine devam edecektir” denildi.

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