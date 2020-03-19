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Arvas: “Korona virüsü, kendi küçük ama tahribatı büyük”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alarak, kaotik bir atmosfere sebep olmaya devam ettiğini ifade etti.

Arvas: “Korona virüsü, kendi küçük ama tahribatı büyük”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alarak, kaotik bir atmosfere sebep olmaya devam ettiğini ifade etti.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde bu virüsle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Arvas, ancak bu sürecin üstesinden gelmek için toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini söyledi. Arvas, “Korona virüsün fizyolojik problemler oluşturduğu kadar, insanlarda psikolojik tepkilere de neden olmaktadır. Bu konuda en çok ortaya çıkabilecek psikolojik problemlerden biri kaygıdır. Kaygılar, zihnimizdeki olumsuz düşüncelerle ortaya çıkan bir problemdir. Bu nedenle özellikle ailelerin bu konularda dikkatli, duyarlı ve destekleyici olması büyük zarurettir. Vatandaşlarımızın gelişmeleri resmi haber kaynaklarından takip etmeleri ve uzmanların tavsiyelerine uymaları çok önemlidir” dedi.
Arvas, dünya genelinde çok ciddi bir sağlık sorununa dönüşme riski taşıyan bu virüsün ekonomik etkileri de oldukça belirgin olmaya başladığını dile getirerek, “Süreci önceden okuyan devletimiz, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve Sağlık Bakanımızın özverili çalışmaları sayesinde başarılı ve örnek bir kriz yönetimi ortaya koydu. Hükümetimiz süreci büyük bir hassasiyet ve ‘önce insan’ yaklaşımı ile yönetti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alınan önleyici tedbirler nedeniyle ticaretin durma noktasına geldiği, üretimin olumsuz etkilendiği, istihdamın büyük risklerle karşı karşıya kaldığı zor günler yaşıyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında Korona Virüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanımız tarafından 100 milyar TL’lik Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi açıklandı. Buna göre; perakende, AVM, demirçelik, otomotiv, lojistikulaşım, sinematiyatro, konaklama, yiyecekiçecek, tekstilkonfeksiyon ve etkinlikorganizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek. Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecek. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den 1'e indirilecek. Virüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. Bu dönemde, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının nisan, mayıs ve haziran, anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalarla KOBİ'lere verilecek. Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den 90'a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecek. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülmesi sağlanacak. Asgari ücret desteği devam ettirilecek. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilmesi temin edilecek. Kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek, işverenlerin maliyeti azaltılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre, en düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseltilecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak. İhracat, ticaret ve üretimin devamını sağlayan, istihdamı koruyan, reel sektörü ve esnafı destekleyen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çok kapsamlı ve yerinde bir karardır. 100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman sorunu da büyük oranda aşılmıştır. Paket genel olarak her kesime dokunan dinamik bir destek paketidir. Ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır. Bugün vatandaş olarak, sevdiklerimiz başta olmak üzere toplumun tamamı için kendimizden fedakârlık etme vaktidir. Bizi korona virüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız ve yetkili mercilerin aldığı kararlara riayet etmemiz olacaktır. İnanıyorum ki Türkiye korona virüs ile mücadele sürecini en doğru şekilde yöneten, ekonomik açıdan bu süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacaktır” şeklinde konuştu.

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