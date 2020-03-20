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Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor Van’da korona virüsle mücadele çerçevesinde meslek lisesi öğretmenleri ve kursiyerler maske üretmeye başladı

İHA

Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor Van’da korona virüsle mücadele çerçevesinde meslek lisesi öğretmenleri ve kursiyerler maske üretmeye başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Van’da korona virüsle mücadele çerçevesinde meslek lisesi öğretmenleri ve kursiyerler maske üretmeye başladı.
Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de de ölümlere neden olan ve dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının artmasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bu kapsamda harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 14 ili pilot il olarak belirledi.
Pilot il seçilen Van’da; Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Van Olgunlaşma Enstitüsü olmak üzere 4 mesleki okul, maske üretimine başladı. Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesinde öğretmen ve kursiyerler, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde üretim yapıyor.

“Seri üretim devam ediyor”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Serkan Karakurt, maske üretimi konusunda okul olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Okuldaki seri üretime devam ettiklerini ifade eden Karakurt, “Maske üretimi konusunda seçilen pilot illerden olan Van’da üretime başladık. Korona virüse karşı okulumuzun moda tasarım öğretmenleri ve kursiyerlerimizle birlikte maske üretimine başladık. Seri üretimimiz devam ediyor. İnşallah bu salgını ülke olarak en kısa sürede atlatırız” dedi.

“10 bine yakın üretim bekliyoruz”
Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi Moda Teknolojisi Alan Şefi Özlem Yavuz ise şu an ellerinde bulunan malzemeyle 10 bine yakın maske üretebileceklerini belirterek, “Atölyemizde 14 ilin pilot il seçilmesiyle beraber maske üretimine dahil olduk. 3 öğretmenimiz ve açık liseden 5 kursiyerimizle beraber bu üretimin içindeyiz. Üretim için kullandığımız malzemeyle beraber çift kat olmak üzere sıkıştırılmış dokusuz kumaş kullanılıyor. Şu an günlük 150200 üretim bekliyoruz. Şu an elimizdeki kumaş miktarıyla 10 bine yakın üretim bekliyoruz” diye konuştu.

“14 ilden 37 okul fikir alışverişi yapıyor”
Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük de maske üretimi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 4 okulun görevlendirildiğini ifade etti. Yörük, “Diğer okullarımızla üretim startını verdik. Bakanlığımız tarafından kurulan ortak platformumuz var. 14 ilden 37 okul fikir alışverişi yapıyor. Okullarımızdaki düz makinelerle üretime başladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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