İl Milli Eğitim Müdürü Tevke'den ‘uzaktan eğitim’ mesajı

– Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi.

Mesajında öğretmen ve öğrencilere pazartesi gününden itibaren başlanacak olan uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin mesajlar veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenlerin bu süreçte öğrencilerin yanında olması ve destek sunmasını gerektiğini belirtti. Öğrencilerin de uzaktan eğitim süresince derslere odaklanmalarını gerektiğini ifade eden Tevke, "Uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, motivasyonları için önem arz etmektedir. Özellikle son sınıflardaki öğrencilerimizin siz öğretmenlerimizden moral ve destek anlamında beklentisi daha fazla olduğu unutulmamalıdır" dedi.

EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren Bakanlığımız, EBA üzerinden açıklayacağı planlamayla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizin haftalık ders programları sunulacaktır. EBA ile internet üzerinden, TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarında uzaktan eğitim desteği sunulacaktır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize EBA'yı kullanabilmeleri için Vodafone ve Turkcell 6 GB; Türk Telekom ise 8 GB ücretsiz kota vermiş bulunmaktadır. Okullarımızı sizlere hazır hale getirmek için eş zamanlı dezenfeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Kafanızda oluşan her durumda bizler kurum olarak, okul idarecileriniz, öğretmenleriniz size destek için yanınızda olacaklar. Eğitimle ilgili detaylı bilgilere ve Bakanlığımız tarafından paylaşılacak olan her türlü bilgi ve içerikler kendi sitemizdeki duyurular bölümünde ve sosyal medya kanallarımızdan da sizlerle paylaşılacaktır” diye konuştu.



“Öğrencilerle iletişiminizi kesmeyin”

Öğretmenlerin bu süreçte öğrencilerle iletişimlerini kesmelerinin önemli olduğunu belirten Tevke, "Sizlerden ricamız, uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, onların motivasyonları için önem arz etmektedir. Özellikle son sınıflardaki öğrencilerimizin siz öğretmenlerimizden moral ve destek anlamında beklentisi daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Sizlerden, öğrencilerinizden ve velilerinizden EBA şifresi alamayan, kullanma konusunda zorluk çekenlere rehberlik etmeniz, EBA'da, sosyal medya kanallarımızda paylaşılan yardım videolarına, broşürlere yönlendirmenizi istiyorum. Liselerde görev yapan öğretmenlerimiz, özellikle EBA sayfalarının mesleki gelişim bölümünde şu an tanımlanmış olan EBA Akademi Destek Eğitimini almaları ve 11 12. sınıfları için 23 Mart Pazartesi gününe hazırlıklı olarak beklemelilerdir. Bulunduğunuz yerlerde, sağlığınız açısından Bakanlıklarımızdan yapılan açıklamalar ve talimatlar doğrultusunda hayatınızı idame ettirmeniz, bunlara göre hareket etmeniz, yeniden bir araya gelmemiz açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu.



“Evinizi okul, odanızı sınıf gibi kullanın”

Öğrencilere de uzaktan eğitimle alakalı önemli mesajlar veren Tevke, "Bu bir hafta müddetince sizlerden beklentimiz, 23 Mart 2020 Pazartesi zinde, dinlenmiş ve derslere odaklanmış bir şekilde başlamanız yönünde, bunun içinde olumsuz düşüncelerden soyutlanıp, bol bol kitap okuyup, hobilerinizle ilgilenmelisiniz. 23 Mart 2020 Pazartesi'den itibaren eviniz okulunuz, odanız ise sınıfınız olacaktır. EBA'da ve TV'lerde ders anlatanlar, yeni öğretmenleriniz olacak. Yeniden okullarınıza dönüşte eksikliklerinizin olmaması için oradaki öğretmenlerinizi dikkatli dinleyin. İzlediğiniz derslerinizle ilgili sınavlarınız yapılacak, bununla ilgili gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yapılacaktır” diye konuştu.

