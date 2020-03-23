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91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret

DHA

91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret


Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Kore Gazisi Osman Çelik (91), ilçe sağlık personelince evinde muayene edildi. Çelik'e ayrıca gıda kolisi de bırakıldı. 
İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Erciş'te zabıta ekipleri, Kore Gazisi Osman Çelik'i evinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu´nun talimatıyla 'Sosyal Vefa Projesi' kapsamında ziyaret edilen, 11 çocuk ve 80 torun sahibi Çevik, sağlık personeli tarafından muayene edildi. Osman Çevik´in evine de içinde yiyecek malzemelerinin bulunduğu Kızılay´ın gıda kolisi bırakıldı.  DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL
2020-03-23 09:56:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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