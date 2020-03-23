Van'da kaçak tıbbi maske ele geçirildi

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VAN, (DHA)-VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette yurda kaçak getirildiği belirlenen 1500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı. Kamyonette kaçak yollarla yurda sokulan 1500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi. Sürücü E.Ö. gözaltına alındı.

DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-03-23 10:01:48



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