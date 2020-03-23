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Öğretmenlerden anlamlı mesaj

İHA

– Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, korona virüsü nedeniyle evde kalanlar için kitap okumaları tavsiye edildi.

Öğretmenlerden anlamlı mesaj

– Van’ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, korona virüsü nedeniyle evde kalanlar için kitap okumaları tavsiye edildi.
Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yaptıkları paylaşımla büyük takdir topladı. Korana virüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi nedeniyle sosyal medya aracılığıyla “Sevgili gençler, evde kalıp bol bol kitap okuyalım” mesajını veren öğretmenler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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