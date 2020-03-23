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Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılara iyi haber

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılara iyi haber

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca ödeme güçlüğü çeken Van Büyükşehir Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemeleri 3 ay (MartNisanMayıs) süreyle ertelenmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda iş yerleri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan da kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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