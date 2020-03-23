Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılara iyi haber

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Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca ödeme güçlüğü çeken Van Büyükşehir Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemeleri 3 ay (MartNisanMayıs) süreyle ertelenmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda iş yerleri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan da kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacaktır” denildi.

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