Tatvan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Ceren KURTYE/TATVAN,(Bitlis)-(DHA) BİTLİS'te Tatvan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekibi ilçede her gün belirlenen noktalarda çalışma yapıyor. Özellikle pazar yerleri, haftalık pazar kurulum gününden bir gün önce baştan sona temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Park ve çocuk oyun alanlarında günlük olarak dezenfekte çalışması yapan ekipler, cadde ve sokakları da baştan sona yıkayarak temizliyor. Belediye ekipleri ayrıca, evlerinde çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastaların taleplerini de karşılıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, dünyayı sarsan ve Türkiye'de de her geçen gün ölü sayısı artan koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirterek, "Belediye olarak ilk günden beri kesintisiz bir şekilde çalışmalarımız sürdürüyoruz. İlçe merkezinde her gün düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımız yapılıyor. Esnaftan isteğimiz mutlaka günlük işyerlerinde iç ve dış temizliklerini yapsınlar. Bunun yanında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için sosyal hizmetlerimiz de başladı. Bazı alanlarda deterjan ile yıkama çalışması gerçekleştirdik. Her gün düzenli olarak da dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Biz bütün vatandaşlarımızdan sosyal mesafeyi korumalarını, ihtiyaç olmadığı sürece dışarıya çıkmamalarını, ihtiyaçları olması halinde belirlenen numaraları arayarak ihtiyaçlarını iletmelerini rica ediyoruz. Onlar evlerinde otursunlar, biz Tatvan Belediyesi olarak sahadayız. Devletimiz tarafından alınan kararlara uyarsak inşallah en kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-03-23 16:46:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.