Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi



VAN, (DHA) VAN'ın Edremit ilçesinde bir evde yapılan aramada 65 kurusıkı tabanca ile 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında merkez Edremit ilçesi Eski Camii Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Evde yapılan aramada 65 kurusıkı tabanca, 65 şarjör ve 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-03-24 10:51:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.