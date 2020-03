‘Edremit Çocuk’ dergisi yayın hayatına başladı

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi

Van’ın Edremit Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocukların sıkılmamaları için birbirinden güzel hikayelerin yer aldığı ‘Edremit Çocuk’ dergisini çıkardı.

Van’ın değerlerinin konu edildiği çocuk dergisinde birçok bilgilendirici konunun da yer aldığı ‘Edremit Çocuk’ dergisi çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de birçok tedbirin alınmasına neden olan korona virüs, ülkede de okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Teknoloji aracılığıyla uzaktan eğitim öğretimin yapıldığı evlere yönelik Edremit Belediyesi de birçok çalışmayı beraberinde yürütüyor. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapan Edremit Belediyesi, çocukları da unutmadı. Evde kalan çocukların sıkılmamaları için Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce çocuk dergisi çıkartıldı. Vatandaşların dergilere ulaşımı konusunda da Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Edremit Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesisleri ve Fen İşleri Müdürlüğü garajı gibi 3 ayrı noktada dağıtımların yapılmasını belirleyen ve çağrı merkezinin aranması durumunda da evlere ulaşımına katkı sunan Edremit Belediyesi, her alanda aktif çalışmalarını sürdürüyor.



“Bölgede bunu yapan ilk belediyeyiz”

Yaşanan süreç ile birlikte insanların evde sıkılmamaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, özellikle de çocukların sıkılmamaları ve onların eğlenerek, vakit geçirebileceği faaliyetler yapmak arzusu içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Say, “Çok şükür, onlar için hazırladığımız ve Van’ın değerlerinin konu edildiği birçok bilgiyi de içerisinde barındıran ‘Edremit Çocuk’ dergimizi çıkararak, dağıtımına başladık. Bölgede ilk defa çocuklar için bu yönde çalışma yapan bir belediyeyiz. Diğer sayılarımızda daha detayların olduğu, boyama sayfaları ve öğrencilerimizin kendi kaleminden yazıların bulunduğu sayılar çıkartacağız. Aynı şekilde yetişkinler için de hazırlamış olduğumuz ve hizmetlerimizin anlatıldığı ‘Edremit’ bültenimizi de çıkararak dağıtmaktayız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Yayın hayatına başlayan dergilerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

