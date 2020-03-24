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İpekyolu’nda ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ değerlendirme toplantısı

İHA

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" değerlendirme toplantısı düzenledi.

İpekyolu’nda ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ değerlendirme toplantısı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" değerlendirme toplantısı düzenledi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürünün katılımıyla “Vefa Sosyal Destek Grubu” koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan, “330 bin nüfuslu, diğer ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte 500600 bini bulan ilçemizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik bazı önlemler aldık. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 0552 685 2713, 0552 720 2721 Vefa Sosyal Destek Grubu ve 444 7 160 İpekyolu Belediyesi Çağrı Merkezi numaralarından kaymakamlık çatısı altında oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ üzerinden çözüme kavuşturuyoruz. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlığımız ve belediyemiz gereken her türlü desteği sağlamaya başladı. İlçemizde acil çağrı merkezlerimizi arayan vatandaşımıza anında cevap verilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmakla birlikte tespit edilen her aile tek tek ziyaret edilip gıda kolisi yardımında bulunularak, korona virüs konusunda bilgilendiriliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve belediyeye bağlı zabıta ekiplerimiz, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımıza uyarılarda bulunarak evlerinden çıkmamaları sağlanmaktadır. Korona virüs salgınından bir an önce kurtulmak adına vatandaşlarımızın bakanlığımızın yayınladığı genelgelere uymaları, yakın temastan uzak durmaları ve evde kalmaya devam etmelerini istirham ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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