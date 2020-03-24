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Başkale’de temizlik ve dezenfekte seferberliği

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde korona virüsüyle mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte seferberliği başlatıldı.

Başkale’de temizlik ve dezenfekte seferberliği

Van’ın Başkale ilçesinde korona virüsüyle mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte seferberliği başlatıldı.
Başkale ilçesinde korona virüsüne karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlçede bulunan kamu kurumları, taksi durakları, toplu taşıma araçları, ATM’ler dezenfekte edilirken, akşam saatlerinde de araçlar, parklar ve sokaklar Başkale Belediyesi tarafından özel olarak kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarını yıkayarak temizlerken, ara sokaklar ve kaldırımları da yıkıyor.

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