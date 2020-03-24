Gürpınar’da ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Güzelsu Yol Kontrol ve Arama Noktasında bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, şüpheli iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada, giymiş oldukları ayakkabılar içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.