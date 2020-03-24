Ayakkabılarına gizledikleri 1 kilo eroin ile yakalandılar

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde durdurulan minibüsteki iki yolcu, ayakkabılarının içerisine gizlenen 1 kilogram eroin ile yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrolde, durdurulan minibüsteki şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki yolcunun, detaylı üst araması yapıldı. Aramada, yolcuların ayakkabılarına gizledikleri toplam 1 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli iki yolcu gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-03-24 16:42:15



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