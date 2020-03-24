Van'da, toplantı ve yürüyüşlere 15 gün yasak



VAN, (DHA) VAN'da, valilikçe gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, stant kurulması ve broşür dağıtılmasının 15 gün yasaklandığı duyuruldu.

Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,"Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda, 24/03/2020 tarihinden geçerli 07/04/2020 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stand kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" denildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-03-24 17:19:52



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