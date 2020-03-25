Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Korona virüs tehdidine karşı önlemlerini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 18 odağa ve doğal yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bıraktı. Başta parklar olmak üzere kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere bırakılan mamalarla bu zor süreçte hayvanların aç ve susuz kalması engellendi.

Yetkililer, sokak hayvanlarına yönelik daha önceden de sürdürülen besleme çalışmalarının korona virüs tehdidinin ortadan kalkana kadar artırılarak devam edeceğini belirtti.

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