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Erciş’te ‘Millet Bahçesi’ çalışması

İHA

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Millet Bahçesi"nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Erciş’te ‘Millet Bahçesi’ çalışması

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Millet Bahçesi"nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında daha önce esnafın mağdur edilmemesi için yapılan konteyner çarşısının yıkımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de startını verdiği "Millet Bahçesi" projesinin yapılması için çalışmalara başlanılan alanda incelemelerde bulunarak vatandaşların ve esnafın konuya ilişkin sorularını da cevaplayan Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, “Bu alanda ilçemize yakışır bir ‘Millet Bahçesi’ yapmayı planlıyoruz. İnşallah, Erciş’imizin hakkettiği bu projeyi gerçekleştirerek çarşı merkezimize çok güzel bir sosyal alan kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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