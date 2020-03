Çaldıran Belediyesinden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüsü salgınına karşı cadde, sokak ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Çaldıran Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsüne karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı cadde, sokak, iş yerlerinin önlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Korona virüsüne karşı çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çin’de başlayıp dünyada ve ülkemizde etkili olan ölümcül korona virüsüne karşı her türlü önlemi almaya devam ediyoruz. Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, ilçemizde bulunan cadde ve sokak ile çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor. İlçemizin her cadde ve sokağını dezenfekte ederek tamamen hijyenik bir ortam sağlayarak, bu ölümcül virüsün önüne geçmeye çalışıyoruz. İlçemizde bulunan 65 bin nüfusla el ele vererek bu sorunun üstesinden geleceğiz. Halkımızdan beklentimiz de evlerinden çıkmamaları, ihtiyaçları doğrultusunda belediyemizin 05395526901 acil whatsapp numarasından aramaları halinde her türlü destekte bulunabileceğimizi bilmeleri isteriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.