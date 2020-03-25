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Van Cumhuriyet Başsavcılığından cezaeviyle ilgili çıkan habere yalanlama

İHA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tehdidine karşı 100 kişi için 2 kutu dezenfektan bırakıldığı ve maskelerin ise ücretli verildiği' yönünde çıkan haberle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından cezaeviyle ilgili çıkan habere yalanlama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tehdidine karşı 100 kişi için 2 kutu dezenfektan bırakıldığı ve maskelerin ise ücretli verildiği’ yönünde çıkan haberle ilgili bir açıklama yayınladı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “www.twiteer.com/Özgürgündem isimli sosyal medya paylaşım platformunda Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Sinan Dayan'ın korona virüs tehdidine karşı 100 kişi için 2 kutu dezenfektan bırakıldığı ve maskelerin ise ücretli verildiğine dair çıkan habere ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumlarımızda korona virüs salgınına karşı bedeli Ceza İnfaz Kurumlarımızın genel bütçe ödeneğinden karşılanmak üzere hükümlü/tutukluların koğuş temizliği ve kullanımları için sıvı sabun ile çamaşır suyunun verildiği, ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü/tutukluların herhangi bir sebeple oda dışına çıkmaları gerektiğinde ücretsiz olarak maske ve eldivenin kurum idaresince verildiği, ceza infaz kurumlarımızda rutin (bir hafta) aralıklarla ceza infaz kurumunun tüm alanları (tüm oda ve koğuşlar, açık kapalı görüş alanları, spor alanları, avukat görüş yerleri) korona virüs salgınına karşı ilaçlanmakta ve temizliklerinin yapıldığı, ziyaretçi kabul, mahkum kabul girişleri, personel giriş alanları, açık ve kapalı görüş mahalleri, koridorlar, yemekhaneler, bireysel ve grup çalışma salonları, telefon ahizeleri, kapı kolları, turnike ve xray girişleri, lavabolar ve diğer tüm ortak alanların dezenfeksiyonu sağlanmakta, sıvı dezenfektan ile sabunlar eksik edilmemekte ve rutin temizliklerin yapıldığı, hükümlü/tutukluların geçiş yaptıkları koridorlarda ulaşımı herkes tarafından kolay olacak şekilde ve uygun yerlerde sıvı dezenfektanlar yerleştirilmiş ve bütün tutuklu/hükümlülerin kullanmasının sağlandığı, ceza infaz kurumlarımıza giriş yapacak tüm personel ve dışarıdan giriş yapan herkesin ateş ölçer ile ateşinin ölçümünün yapıldığı, yüksek ateş tespit edilen kişi ve kişilerin kuruma alınmayıp kurum müdürlüğüne bilgi verilerek sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği, kuruma giriş çıkışlarda ilk teması yapan personellerin maske ve eldiven kullandığı, tutuklu/hükümlülerin virüs salgını nedeniyle kısıtlanan haftalık ziyaretler yerine, Adalet Bakanlığımızın talimatı ile haftalık bir kez olan telefonla aileleri ile görüşmeleri, haftada 2 kez yapılmak üzere arttırılmış ve telefon görüşleri esnasında tutuklu/hükümlülere şahsi temizlikleri ve telefon ahizelerinin temiz kullanımı için antibakteriyel ıslak mendiller verildiği, yine tutukluhükümlülerin temel ihtiyaçları kurumca karşılanmakta olup, temel ihtiyaçları dışındaki ekstra bireysel önlem almak isteyen hükümlü/tutuklular içinde ürünlerin kurum kantininde satışı yapılmaktadır. Gündem oluşturmak ve kamu kurumlarını hedef alıp lekeleme çabası içinde hareket amacıyla habere konu olan asılsız iddiaların aksine ceza infaz kurumlarımızda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin tamamı yerine getirilmiş ve kurallara uyulması hususunda personel bilgilendirilerek, takibi titizlikle yapılmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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