İsa Berge: “Van’da ekmeğe zam yok”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van’da ekmeğe zam yapılmadığını belirterek, “Fırıncılar yeniden 1,25 TL olan rayiç fiyatından satışa başladı” dedi.

Van’da ekmeğe zam yapıldığı yönündeki haberleri değerlendiren Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti. Türkiye'de ekmeğe en son zam yapan şehrin Van olduğunu ifade eden Berge, “Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odasının talebi üzerine birliğimiz 29.05.2019'da 1 lira 10 kuruş olan 200 gram ekmeğin fiyatını değerlendirerek, 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruş olmasına karar verdi. O günden bu yana Van'da ekmeğe zam yapılmamıştır” dedi.

Fırıncıların bir süre 1,25 TL’lik fiyatı uyguladığını, ancak daha sonra bazı ekmek fabrikalarının indirime gittiğini belirten VANESOB Başkanı Berge, “Fırıncılar, zaman zaman kendi aralarında rekabet ederek fiyatı geri çekmişlerdir. Buna bağlı olarak fiyat belirsizliği oluşmuştur. Rekabetin oluşması ile beraber ekmek fiyatlarında farklılık ortaya çıktı ve 0,75 kuruş ile 1 lira 25 kuruş arasında ekmek satışı yapıldı” şeklinde konuştu.

Başkan Berge, fırıncıların yeniden eski fiyat olan 1,25 TL’den satış kararı almasının böyle bir dönemde doğru olmadığını sözlerine ekledi.

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