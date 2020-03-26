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İran’daki deprem Van’da da hissedildi

İHA

İran'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

İran’daki deprem Van’da da hissedildi

İran’da sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van’ın Başkale ilçesinde de hissedildi.
AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah saat 08.39 sıralarında İran’ın Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Van’ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek ve Kaşkol mahallelerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı.
23 Şubat'ta aynı bölgede meydana gelen depremde ise Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılırken, 10 kişi de hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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