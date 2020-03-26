Saray Belediyesinden dezenfekte çalışması

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Van'ın Saray Belediyesi, korona virüsüne karşı kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Saray Belediyesi ekipleri, dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı Örenburç, Koçbaşı, Turan, Karahisar, Kekikdüzü, Kepir, Kargalı, Çakmak, Yeşilalıç ve Çardak mahallelerinde bulunan camilerde ve taziye evlerinde dezenfekte çalışması yaptı.

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