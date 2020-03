Tuşba Belediyesi ekiplerinden örnek davranış

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini yapıyor.

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Tuşba Belediyesi ekipleri, 7/24 hizmet vermeye başladı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yumrutepe Mahallesi’nde (Yumrutepe köyü) oturan 75 yaşındaki İzzet Akarsu isimli vatandaş, Tuşba Belediyesini arayarak kent merkezinde kimsesinin bulunmadığı ve korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamadığını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine hemen harekete geçen belediye ekipleri, mahalleye giderek İzzet Akarsu isimli vatandaşın ihtiyaç listesini alarak şehir merkezine döndü. Belediye ekipleri, İzzet Akarsu isimli vatandaşın ihtiyaç listesini tamamlayarak aldıkları malzemeleri Yumrutepe Mahallesi’ne götürülerek kendisine teslim ettiler.

Belediye olarak vatandaşlar için her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çağrı merkezine gelen ihbarların anında değerlendirildiğini kaydetti. Ekiplerin yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçtiğini dile getiren Başkan Akman, “Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçları için çağrı merkezimize rahatlıkla ulaştırabilirler. Ekiplerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişleri dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını anında gideriyor” şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç malzemeleri alınarak evine bırakılan 75 yaşındaki İzzet Akarsu ise Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ederek, hastalık tehlikesi geçmeyene kadar dışarı çıkmayacağını, ihtiyaçları olması durumunda da belediyeyi tekrar arayacağını kaydetti.

