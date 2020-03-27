Van’da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

İstanbul’dan taziye için Van’ın Çaldıran ilçesine gelen bir kişi de korona virüs tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

İstanbul’dan taziye için Çaldıran ilçesinin Han Mahallesi’ne gelen bir kişi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalede şahısta korona virüs tespit edilmesi üzerine ilgililer hemen harekete geçti. Sağlık ekipleri tarama yaparken, güvenlik güçleri ise karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışları kontrollü sağlıyor.

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