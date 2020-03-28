Özalp'ta cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı

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Van'ın Özalp ilçesinde cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı.

Özalp Belediye Başkalığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve mahalle yolları deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmaları aralıksız ve yoğun bir şekilde devam edecek.

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