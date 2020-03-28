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Özalp'ta cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı

İHA

Van'ın Özalp ilçesinde cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı.

Özalp'ta cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı

Van'ın Özalp ilçesinde cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı.
Özalp Belediye Başkalığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve mahalle yolları deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmaları aralıksız ve yoğun bir şekilde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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