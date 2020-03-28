Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölümlerin yaşanmasına neden olan korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yapılan dezenfekte çalışmalarını yürütürken, ilçede bulunan iş yeri kepenklerini bile yıkayarak her yeri dezenfekte ediyor. İlçede el değmedik bir yerin bırakılmayacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Dünyada ölümcül etkisi bulunan korona virüs salgınından korunmak için ilçemiz de ciddi anlamda önlemler aldık, alamaya da devam edeceğiz. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu çarşı merkezinde dezenfekte edilmemiş yer bırakmadık. Korona virüs salgınından dolayı iş yerlerini kapatan esnaflarımızın iş yeri kepenklerini bile dezenfekte ederek tertemiz bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz. Bu salgından kurtulmak için 65 bin insanımızla el ele vererek belediyemizden ve camilerimizden yapılan anonslara vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Evlerinde kalmayı, kendimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için ve geleceğimiz için mümkün oldukça dışarı çıkmayarak temastan uzak kalarak sağlıklı yaşamayı başaracağız“ dedi.

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