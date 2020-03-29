'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo'nun da kullanıldığı aramada, aracın ön bölümüne zulalanmış 12 paket halinde 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.P. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-03-29 10:43:12



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