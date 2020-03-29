(Görüntülü) VAN - Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon

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Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon



VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yardım ederek televizyon hediye etti.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler devam ediyor. Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin ardından, evde kalan öğrenciler için televizyon ve internet aracılığıyla uzaktan eğitime başlandı. İnşaat işçisi, 4 çocuk babası Muhsin Aksak ise evlerinde televizyon olmadığı için çocuklarının eğitimden uzak kalması üzerine Erciş Kaymakamlığı'ndan yardım istedi. Baba Aksak, çocuklarının evde televizyon olmadığı için bazen komşularına giderek derslerini takip etmeye çalıştıklarını, bu durumun onlar için çok zor olduğunu söyledi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, Muhsin Aksak'ın durumu iletmesinin ardından gerekli talimatları vererek, aileye bir televizyon hediye etti.

2 kardeş, evlerine kurulan televizyonun mutluluğunu yaşarken, baba Muhsin Aksak ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ederek, büyük bir sıkıntıdan kurtulduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van

2020-03-29 13:36:51



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