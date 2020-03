Edremit Belediyesi ‘Halk Ekmek’ projesini hayata geçiriyor Günlük 25 bin ekmek 25 noktada satışa sunulacak Çölyak hastaları da unutulmadı

Van’ın Edremit Belediyesi, vatandaşın ucuz ekmek tüketimi için günde 25 bin ekmeğin üretileceği ‘Halk Ekmek’ projesini hayata geçiriyor.

Dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de salgın haline gelen yeni tip korona virüs ile birlikte fırsatçılar da ürünlere çeşitli zamlar getirmekten geri kalmamıştı. Tüm ülkede olduğu gibi birçok ürüne yapılan zam ile birlikte Van’da da böylesi bir süreçte ekmeğe yapılan zam büyük tepkilere neden olmuştu. Van’ın gündemini uzun bir süre meşgul eden ve insanların eve kapandığı bir dönemde alım gücü düşük olanların büyük sıkıntılar yaşayacağı vurgulanırken, geri adım atılmaması ise birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Bu noktada, alım gücü düşük olan vatandaşın ucuz ekmek alması için seferber olan Edremit Belediyesi, ‘Halk Ekmek’ projesinin startını veriyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projeleri arasında bulunan ve kısa süre önce ekmeğe de yapılan zam ile birlikte ‘Halk Ekmek’ projesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. İlçe halkına müjdeyi vermenin zamanının geldiğini vurgulayan Başkan Say, “İlçe genelinde günlük 25 bin ekmek üretilecektir. Bu ekmekler ise kuracağımız 25 ayrı noktada vatandaşımız için satışa sunulacaktır. Bu anlamda projemizin tüm altyapısı hazır ve önümüzdeki hafta içerisinde ihalemizi gerçekleştirerek, bunu da hayata geçirmiş olacağız. Ucuz ekmek alımı sadece ekmeği daha ucuza almak isteyenlere değil, sağlığına dikkat eden herkesin ihtiyacına da cevap verecektir” dedi.



Çölyak hastaları da unutulmadı

Buğday içerisinde bulunan gluten maddesini tüketmesi sakıncalı olan çölyak hastalarının tamamen glutensiz ekmek bulmasının Van’da neredeyse imkansız olduğunu belirten Başkan Say, “Van’da sayıları fazla olduğu tahmin edilen bu hastalar için de çeşitli çalışmalarımız olacaktır. Onlar için de projemiz hazır ve yakın zamanda bunu hayata geçireceğiz. Halkımıza bu müjdeyi verirken, halk ekmeğin tüm Van’a ve Edremit’imize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

