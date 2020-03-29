Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim Edremit’te helikopterli uygulama Genelge kapsamında Edremit Belediyesi ve kolluk kuvvetleri ortak çalışma yürüttü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim Edremit’te helikopterli uygulama Genelge kapsamında Edremit Belediyesi ve kolluk kuvvetleri ortak çalışma yürüttü

İHA

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim Edremit’te helikopterli uygulama Genelge kapsamında Edremit Belediyesi ve kolluk kuvvetleri ortak çalışma yürüttü

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahil bandı, mesire ve ören yerleriyle ilgili açıklamasının ardından Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma başlatılırken, bugün de belediye ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine ‘Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında’ gönderdiği mesire, piknik, sahil bandı gibi alanlarla ilgili genelge, Van’ın Edremit ilçesinde titizlikle yürütülüyor. Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ekipleri ile kolluk kuvvetleri tarafından hem yerden hem de havada çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edremit Belediyesinin oluşturduğu ve aralarında kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu ekipler, 30 kilometrelik sahil bandına çıkarak piknik, yürüyüş ve spor yapan vatandaşları genelge hakkında bilgilendirirken, Van Emniyet Müdürlüğü de havada helikopter ile uygulamaya destek verdi. Helikopterden, genelge kapsamında anonsla yasaklar hatırlatılırken, vatandaşın evinde kalması konusunda da uyarılarda bulunuyor. Gün boyu devam eden ve polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlere ekipler de yerde yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hiçbir alanda kimseye iznin verilmediği Edremit’te, tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Belediyesi ‘Halk Ekmek’ projesini hayata geçiriyor Günlük 25 bin ekmek 25 noktada satışa sunulacak Çölyak hastaları da unutulmadı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi ‘Halk Ekmek’ projesini hayata ...
(Görüntülü) VAN - Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim ...
Başkan Uğurlu’dan ekmeğe yapılan fiyat artışına tepki
YEREL HABERLER Başkan Uğurlu’dan ekmeğe yapılan fiyat artışına tepki
Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon
YEREL HABERLER Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan ...
Van'da ekmeğe yapılan zamma tepkiler büyüyor
YEREL HABERLER Van'da ekmeğe yapılan zamma tepkiler büyüyor
(Görüntülü) Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan ...
Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina ...
(Görüntülü) VAN - 'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - 'Bozo' ile aramada otomobil ...
Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER 'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin ...
Van’da eroin operasyonu
YEREL HABERLER Van’da eroin operasyonu
Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti
YEREL HABERLER Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon ...
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı.
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı. ...
MHP Van il başkanı Göngüralp’ten ekmek zammına tepki
YEREL HABERLER MHP Van il başkanı Göngüralp’ten ekmek zammına tepki
Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
YEREL HABERLER Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor
YEREL HABERLER Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri ...
(Görüntülü) Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Askerler yaşlılar için odun kırıp, ...
Askerler 'Vefa' için odun kırdı
YEREL HABERLER Askerler 'Vefa' için odun kırdı
Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu
YEREL HABERLER Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu
Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ekmekleriyle destek veriyor
YEREL HABERLER Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ...
CHP Van İl Başkanı Kurukçu'dan halk ekmek için destek
YEREL HABERLER CHP Van İl Başkanı Kurukçu'dan halk ekmek için destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X