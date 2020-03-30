İsa Berge: “Tüm esnafımıza kredi verilmelidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsa Berge: “Tüm esnafımıza kredi verilmelidir”

İHA

İsa Berge: “Tüm esnafımıza kredi verilmelidir”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KOSGEB üzerinden tüm esnaf ve sanatkara faizsiz kredi desteği sunması gerektiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde korona virüs sürecinde devletin ve hükümetin esnaf ve sanatkarlara sunduğu destekleri önemsediklerini ve esnaf için kıymetli olduğunu belirtti. VANESOB’a bağlı 19 oda başkanı ile istişare yaptıklarını da dile getiren Berge, “Hazine taşınmazlar kamu kurumları kiracısı olan esnafın kirası 3 ay (martnisanmayıs) ertelenmesi, yine hazine taşınmazlar kamu kurumları kiracısı olup da iş yeri kapatılan esnaftan kira alınmayacak olması, SGK, BAĞKUR, vergi, banka kredisi (Halkbank) ve resmi borçların 3 ay ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu’na 25 milyar TL aktarılması, esnaf ve sanatkarımıza 50 bin TL kredi desteğinin sunulması, özel sektör kiracısı olan esnafın 3 ay boyunca kirasını ödeyememe durumunda iş yerinden çıkarılamayacak olması, belediyelerin 3 aylık vergi kesintilerini yapmayacak olması, KDV, beyanname verme ve ödeme sürelerinin ertelenmesi gibi destekler bizleri memnun etmiştir” dedi.

“50 bin TL kredi tüm esnafımıza verilmelidir”
“Van’da hayat durdu ve korona virüsten tüm esnaf ve sanatkarımız etkilendi” diyen Berge, şöyle dedi:
“Dolayısıyla Halkbank’ın sunduğu 50 bin TL’lik kredi desteği sadece ilk defa alanlara değil tüm esnaf ve sanatkarımıza sunulmalıdır. Zira kooperatif üzerinden Halkbank'ın verdiği krediden faydalanmayan esnaf neredeyse yok. Bu nedenle başvuru şartları kolaylaştırılarak tüm esnafın faydalanması sağlanmalıdır. Her zaman devletinin yanında olan esnaf ve sanatkarımızın alın teri görülmelidir. Çok kötü günler geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızdan şu anda iş yerini kapatan ya da açık olsa bile iş yapamayan tüm esnaf ve sanatkarımıza 2050 Bin TL arasında faizsiz KOSGEB desteği sunmasını rica ediyoruz. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı 19 odamızın talebi budur.”
En kısa zamanda korona virüsün getirdiği tüm olumsuzluklardan kurtulmayı ümit ettiklerini belirten Berge, “Virüs bize insanların birbirine ne kadar muhtaç olduğunu gösterdi. Mal, mülk ve servetin hiçbir şey olmadığını ortaya koydu. Bugün malı ve mülkü olan değil, sırdaşı olan mutludur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arvas: “Cumhurbaşkanımız, korona virüs salgın sürecini bir disiplin içinde yönetiyor”
YEREL HABERLER Arvas: “Cumhurbaşkanımız, korona virüs salgın ...
Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim Edremit’te helikopterli uygulama Genelge kapsamında Edremit Belediyesi ve kolluk kuvvetleri ortak çalışma yürüttü
YEREL HABERLER Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli ...
Edremit Belediyesi ‘Halk Ekmek’ projesini hayata geçiriyor Günlük 25 bin ekmek 25 noktada satışa sunulacak Çölyak hastaları da unutulmadı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi ‘Halk Ekmek’ projesini hayata ...
(Görüntülü) VAN - Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim ...
Başkan Uğurlu’dan ekmeğe yapılan fiyat artışına tepki
YEREL HABERLER Başkan Uğurlu’dan ekmeğe yapılan fiyat artışına tepki
Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon
YEREL HABERLER Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan ...
Van'da ekmeğe yapılan zamma tepkiler büyüyor
YEREL HABERLER Van'da ekmeğe yapılan zamma tepkiler büyüyor
(Görüntülü) Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan ...
Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina ...
(Görüntülü) VAN - 'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - 'Bozo' ile aramada otomobil ...
Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER 'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin ...
Van’da eroin operasyonu
YEREL HABERLER Van’da eroin operasyonu
Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti
YEREL HABERLER Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon ...
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı.
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı. ...
MHP Van il başkanı Göngüralp’ten ekmek zammına tepki
YEREL HABERLER MHP Van il başkanı Göngüralp’ten ekmek zammına tepki
Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
YEREL HABERLER Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor
YEREL HABERLER Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri ...
(Görüntülü) Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Askerler yaşlılar için odun kırıp, ...
Askerler 'Vefa' için odun kırdı
YEREL HABERLER Askerler 'Vefa' için odun kırdı
Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu
YEREL HABERLER Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X