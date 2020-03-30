Taksilere korona virüs tedbiri

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Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında taksiler için yeni düzenleme yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İkinci bir düzenlemeye kadar ticari taksiler, esnek çalışma sistemine geçirilmiştir. Plakasının son rakamı tek olanlar bugün, plakasının son rakamı çift olanlar da yarın çalışabileceklerdir. Uygulama ardışık olarak devam edecektir” denildi.

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