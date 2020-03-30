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Van’daki depremde hayvanları telef olanlara 2 milyon 150 bin lira

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, hayvanları telef olan vatandaşlara 2 milyon 150 bin lira ödendiğini söyledi.

Van’daki depremde hayvanları telef olanlara 2 milyon 150 bin lira

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van’da, hayvanları telef olan vatandaşlara 2 milyon 150 bin lira ödendiğini söyledi.
23 Şubat'taki depremde ahırların yıkılması sonucu hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira destek ödemesi yapıldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Depremin ilk anından itibaren çiftçilerimizin yanında yer aldık. Depremden zarar gören yetiştiricilerimize, koyun başına bin 500, kuzu başına 450, keçi başına 750, oğlak başına 300, inek başına 9 bin, tosun başına 7 bin 500, buzağı başına 4 bin 500 lira ödendi” dedi.
Devletin imkanlarının Van'daki depremzedeler için seferber edildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, telef olan hayvanlar için belirlenen bedelin dışında küçükbaş hayvan için 75, büyükbaş hayvan için de 500 lira yem yardımının yapıldığını da söyledi.
Hasar tespit komisyonun yem ve hayvan başına belirlediği ücretlerin, Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, deprem olur olmaz tüm ekiplerin sahaya çıktığını ve depremde hasar gören ağıl ve ahırların tespit edildiğini belirterek, “Yıkılan ağıl ve ahırlarda telef olan hayvanların sayısını belirledik ve enkazdan çıkardık. Bu hayvanların hastalıklara neden olmasını engellemek amacıyla çalışma başlattık. Depremin etkilediği mahallelerde yıkılan 605 ahırda telef olan bin 858 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı ve 21 kanatlı hayvanı, belirlenen alanlarda kireçleyerek gömdük. Ardından hayvanı olan vatandaşlara çadırlar dağıttık. Deprem bölgesinde yaklaşık bin 76 hayvan çadırı kurarak, özellikle yavrulama dönemindeki hayvanların soğuktan etkilenmelerini engelledik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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